Caso Injurias: Tribunal excluye pruebas clave presentadas por equipo legal del gobernador Flies

Un importante revés procesal sufrió el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, en el marco de la querella por injurias que tramita contra el diputado Alejandro Riquelme y el consejero regional Rodolfo Arecheta.

Durante la audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal resolvió excluir una serie de evidencias clave presentadas por la representación de la autoridad regional, al considerar que su incorporación fue extemporánea.

¿Por qué se excluyeron las pruebas?

Según explicó el abogado defensor Dagoberto Reinuava, al tratarse de un delito de acción penal privada, las reglas del Código Procesal Penal exigen que la acusación presente todas sus pruebas al momento de ingresar la querella original.

Sin embargo, la parte querellante intentó incorporar posteriormente:

Publicaciones y capturas de pantalla de redes sociales (Instagram y Facebook).

Videos en formato reel .

Registros de prensa y mensajes de texto.

El tribunal acogió los planteamientos de las defensas y dejó fuera este material por haberse presentado fuera de las oportunidades legales, resguardando el principio de igualdad de armas y el derecho a defensa.

Restricción a la lista de testigos

Respecto de la prueba testimonial, si bien el tribunal admitió a los testigos por estar individualizados en el escrito inicial, ordenó a la parte querellante precisar los puntos sobre los que declarará cada uno y reducir la nómina de personas que comparecerán al juicio.

El origen de la causa

La querella impulsada por el gobernador surgió a raíz de los cuestionamientos públicos realizados por Arecheta y Riquelme respecto de la compra de un inmueble para el Servicio Mejor Niñez al juez tributario Sergio Vera, a lo que sumaron antecedentes sobre una posterior transacción inmobiliaria entre dicho magistrado y la cónyuge de la autoridad regional.

La audiencia de preparación de juicio oral se reanudará el miércoles 14 de octubre, a las 10:00 horas.