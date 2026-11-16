Con el objetivo de instaurar una sólida cultura de autoprotección en las futuras generaciones de la fuerza laboral, 44 estudiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena recibieron hoy su certificación tras aprobar exitosamente el curso preventivo de Monitor en Seguridad Minera.

Esta capacitación cobra especial urgencia y relevancia tras los lamentables accidentes fatales que afectaron a la industria minera regional durante el mes de octubre. En respuesta a estos hechos, el pasado 16 de octubre se conformó una mesa transversal de seguridad minera que reunió a actores públicos y privados para reforzar la prevención de riesgos en todas las faenas del territorio, compromisos que hoy se materializan con la entrega de estas certificaciones.

Durante la jornada, el Seremi de la cartera destacó el impacto de este hito para el desarrollo productivo de la zona: “Este es un curso transversal que les va a servir a todos estos jóvenes que inician su vida laboral o continuidad de estudios. Está orientado específicamente a lo que es la seguridad, al cuidado y autoprotección, cobrando vital relevancia para quienes deseen continuar su carrera en la minería”.

Formación práctica y con visión de futuro

El programa se impartió en modalidad online, abarcando diversos módulos técnicos y preventivos sobre los procesos mineros, tales como el chancado, zanjas y rajos, siempre desde la perspectiva del autocuidado.

Samuel Moreno Vargas, recién egresado del Liceo San José, valoró la claridad de los contenidos: “Trataba de buscarlo desde la perspectiva de la seguridad, diciéndonos qué podíamos evitar, qué teníamos que hacer y qué no. Habían hartas cosas que no sabía de la minería, pero ahora puedo identificar claramente las áreas de trabajo y sus riesgos”.

Por su parte, la vocación por la industria se proyecta con fuerza entre las jóvenes de la región. Mariana Álvarez, egresada de la especialidad de Administración con mención en Recursos Humanos, relató su motivación para tomar el curso: “Mi papá trabajó en una mina y nos habló harto sobre cómo funcionaba. Yo quiero estudiar Ingeniería Civil Química, lo que está muy relacionado con la minería, así que tener este certificado me sirve muchísimo para mi futuro”.

Los 44 nuevos Monitores en Seguridad Minera no solo aportarán con conocimientos técnicos actualizados, sino que serán agentes clave para promover ambientes de trabajo seguros y resguardar la vida humana en los futuros desafíos energéticos y productivos de la Patagonia.