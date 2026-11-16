Un total de 127 familias de la Región de Magallanes recibieron este lunes sus certificados de subsidio habitacional correspondientes al Primer Llamado 2026 del Programa para Sectores Medios y Emergentes (D.S. N°01) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La ceremonia fue encabezada por el director regional del Serviu, Homero Villegas, y la alcaldesa protocolar de Punta Arenas, Alicia Stipicic. Del total de asignaciones, 114 correspondieron a vecinos de Punta Arenas, 12 a Puerto Natales y uno a Porvenir, habilitando a postulantes nuevos y de procesos anteriores para iniciar la compra de su vivienda en el mercado local.

Nuevo llamado nacional con tramo para zonas extremas

Durante la actividad, las autoridades informaron la apertura del Segundo Llamado Nacional del programa D.S. N°01, cuyas postulaciones se recibirán entre el 17 y el 27 de noviembre.

Esta convocatoria incorpora el Tramo 4 destinado a zonas extremas como Magallanes y Aysén, modalidad que permite financiar propiedades de hasta 4.500 UF —equivalentes a cerca de 185 millones de pesos— mediante un aporte estatal de 550 UF, exigiendo un ahorro mínimo de 200 UF.