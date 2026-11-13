86 jóvenes del Liceo Sara Braun culminan su enseñanza media en Punta Arenas

Bajo la luz cambiante de la primavera patagónica y frente al busto que resguarda el acceso principal del establecimiento, 86 estudiantes de cuarto medio del histórico Liceo Sara Braun cerraron este viernes 13 de noviembre su etapa de enseñanza media. Entre camisas escolares cubiertas de dedicatorias manuscritas, abrazos prolongados y una vereda tapizada de papel picado, la generación 2026 protagonizó su último día de clases en la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El egreso de esta cohorte trasciende el rito de paso juvenil para consolidar el aporte de la educación pública y técnico-profesional en el extremo sur del país. A las afueras de la reja perimetral del liceo, decenas de madres, padres y familiares aguardaron con flores y globos de graduación la salida de los jóvenes, transformando el frontis del recinto en un espacio de celebración comunitaria.

Balance de la comunidad educativa

Desde la dirección del establecimiento destacaron el fuerte componente afectivo que definió el cierre del año lectivo para los cuartos medios. Rodrigo Aguilar, director del Liceo Sara Braun, valoró el acompañamiento transversal que rodeó a los 86 egresados durante la jornada.

“Fue un día de múltiples emociones, tanto para los funcionarios del establecimiento como para las familias despedir a la generación del año 2026”, señaló Aguilar. La autoridad educativa puntualizó, además, que la instancia representó “un momento de recordar muchas cosas que pasaron nuestros estudiantes, pero también de brindarles un momento de afecto de parte de toda la comunidad”.