Autoridades y gremios proyectan ofensiva turística de Cabo de Hornos en Punta Arenas para el otoño de 2027

En el extremo sur del continente, donde la geografía insular suele imponer distancias tan exigentes como el clima, el sector turístico de la Provincia Antártica Chilena decidió salir al encuentro de sus mercados. Representantes de gremios y operadores locales, junto a autoridades provinciales y regionales, definieron una hoja de ruta para reimpulsar a Cabo de Hornos como destino nacional, cuyo hito central será una jornada especial de promoción en Punta Arenas durante marzo, abril o mayo de 2027.
La iniciativa apunta a abrir una vitrina directa para la oferta de Puerto Williams y sus alrededores frente a turoperadores, agencias de viajes y potenciales visitantes de la capital regional. Más allá de exhibir paisajes subantárticos, la estrategia busca consolidar el valor histórico, natural y patrimonial de este territorio austral, fortaleciendo tanto su posicionamiento comercial como las oportunidades de desarrollo económico para la provincia.
Para sortear las barreras de conectividad que separan a la isla Navarino del resto de la región, la articulación institucional aparece como pieza clave. El delegado presidencial de la Provincia Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, planteó que el principal desafío radica en ejecutar acciones concretas que permitan visibilizar los atributos del territorio, advirtiendo que este tipo de avances no siempre exige grandes inversiones, sino coordinación y voluntad entre las instituciones. En esa línea, adelantó que la entidad podría colaborar con pasajes para facilitar el traslado y la participación de los operadores locales en la eventual actividad en Punta Arenas.
El despliegue contará además con respaldo logístico desde la capital magallánica. El director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) en Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, valoró la propuesta y comprometió la gestión de espacios y la colaboración del servicio para materializar la jornada. Según explicó la autoridad regional, el plan contempla debutar en Punta Arenas y, en función de los resultados obtenidos y de las posibilidades de financiamiento, proyectar una segunda instancia promocional en Santiago.
El encuentro de trabajo permitió también recoger de primera mano las inquietudes de operadores y asociaciones gremiales de la zona, levantando un diagnóstico sobre las brechas vigentes y las oportunidades de crecimiento del rubro en el confín austral. Con un horizonte fijado en el primer semestre de 2027, el desafío para Cabo de Hornos pasa ahora por traducir esa voluntad de coordinación en una plataforma sostenida que acerque este territorio al mapa turístico nacional.