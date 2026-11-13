Autoridades y gremios proyectan ofensiva turística de Cabo de Hornos en Punta Arenas para el otoño de 2027

Con el respaldo de la Delegación Presidencial de la Provincia Antártica Chilena y Sernatur Magallanes, operadores de Puerto Williams buscan posicionar su oferta natural, histórica y patrimonial ante agencias y viajeros, con miras a escalar posteriormente la vitrina hacia Santiago.