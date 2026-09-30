Adhesión a movilización de Consufam en Magallanes no superó el 90 por ciento

El presidente regional de la Confusam, Alberto Vargas, realizó una balance sobre la paralización de actividades que convocó el gremio para el martes y ayer a nivel nacional.

El gremialista indicó que en Punta Arenas hubo una adhesión de 75 % mientras que en Natales la convocatorio llegó al 100 por ciento. “Tenemos una adhesión final de un 88 por ciento a nivel regional”, dijo Vargas.

Vargas explicó que la adhesión regional no fue el 100 por ciento ya que hubo una agrupación paralela que no se adhirió a la movilización ya que la convocaba Confusam.

Per cápita 2026

El presidente de la Confusam se refirió también a la toma de razón de la Contraloría General de la República en cuanto al Decreto Supremo N°29, que actualiza el monto del per cápita basal de la Atención Primaria de Salud (APS) para 2026. De acuerdo con lo establecido en el proceso, los recursos correspondientes serán transferidos con carácter retroactivo.

“Nosotros hubiésemos esperado que esa publicación hubiese aparecido en junio, que era lo lógico. Pero la publicación del decreto per cápita en el Diario Oficial es un paso. Ahora falta que lleguen los recursos a las comunas y esperamos que eso sea a la brevedad. Siguen persistiendo los 37 mil millones de pesos de deuda en los municipios. Esperemos que ahora el Ministerio Hacienda y Salud aceleren el proceso de traspaso”, concluyó Alberto Vargas.