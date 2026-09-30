Porvenir, Timaukel y Primavera presentes en la Feria Internacional del Turismo de América Latina

La Municipalidad de Porvenir participó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), realizada en Buenos Aires, donde fue presentada la “Ruta del Fuego”, iniciativa binacional que conecta destinos de Chile y Argentina.

Gracias a una invitación de Infetur, la capital de Tierra del Fuego estuvo presente en una de las principales vitrinas turísticas de la región.

La iniciativa propone un recorrido de aproximadamente 1.800 kilómetros por la Isla Grande de Tierra del Fuego, conectando destinos de Chile y Argentina y reuniendo en una misma propuesta la naturaleza, el patrimonio cultural, la historia y las comunidades locales.

La presentación contó con representantes de Río Grande y Tolhuin, por Argentina, además de las comunas de Porvenir, Timaukel y Primavera, por Chile, reflejando el trabajo de integración que busca promocionar a Tierra del Fuego como un territorio turístico compartido.

Para la Municipalidad de Porvenir, la presencia en FIT 2026 también permite dar continuidad al trabajo desarrollado durante el año, fortaleciendo alianzas con distintos actores del sector y generando nuevas oportunidades para mostrar la historia, identidad, cultura y atractivos turísticos de la comuna.

En representación del municipio participó Nicole Velásquez Ruiz, integrante de la Unidad de Cultura, Turismo y Museo de la Municipalidad de Porvenir, junto a Jorge Guic Zolezzi, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Timaukel.

La participación en Buenos Aires constituye una nueva instancia para ampliar la visibilidad de Porvenir y del territorio fueguino, especialmente bajo una propuesta que supera las fronteras y busca que visitantes nacionales y extranjeros puedan recorrer y conocer ambos lados de la isla.