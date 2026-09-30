Minsal por actualización de per capíta 2026: “Es una señal concreta que estamos avanzando en los compromisos”

El Ministerio de Salud informó el martes (ver página 10) que la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N°29, que actualiza el monto del per cápita basal de la Atención Primaria de Salud (APS) para este año.

Según lo informado en el proceso, los recursos serán entregados y transferidos con carácter retroactivo.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales destacó que el avance corresponde a una materia planteado por municipios y los gremios que han sido parte del proceso.

“La dictación de este decreto y su toma de razón es una señal concreta de que estamos avanzando en los compromisos asumidos. Sabemos la importancia que estos recursos tienen para los municipios y para el funcionamiento de la Atención Primaria, por lo que ahora corresponde avanzar en las etapas necesarias para materializar las transferencias correspondientes”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Diálogo y fortalecimiento

El Ministerio de Salud ha mantenido un trabajo permanente a través de la Mesa Tripartita integrada por Minsal, Confusam y la Asociación Chilena de Municipalidades, instancia en la que se han abordado, entre otras materias, los desafíos de financiamiento de la Atención Primaria.

La Subsecretaría recalcó que la regularización del per cápita 2026 constituye un avance específico, tras dos años sin aumento, mientras que el fortalecimiento estructural del financiamiento de la APS continúa siendo materia de trabajo, incluyendo la formulación presupuestaria para 2027.

Desde el Minsal se instruyó a los jefes de APS de cada Servicio de Salud que mantenga un monitoreo constante de la situación, así como alertar inmediatamente cualquier problema y disponer de soluciones oportunas en los casos que corresponda.