Advierten sobre el aumento de casos de ludopatía en Magallanes ante el auge de las apuestas digitales

La combinación entre salas de juego presenciales y el acceso continuo a plataformas de apuestas en línea encendió las alarmas entre especialistas médicos en Magallanes. En la zona austral, el clima extremo y los períodos prolongados de escasa luz solar favorecen el confinamiento y el uso intensivo de pantallas, variables que elevan la vulnerabilidad de la población local frente a conductas compulsivas.

Frente a este escenario, los profesionales de la salud enfatizan que apostar de forma descontrolada constituye un cuadro clínico formal y no una debilidad de carácter. El psiquiatra de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de RedSalud, doctor Jorge Luengo, explicó que esta patología comparte los mismos patrones neurobiológicos que el consumo problemático de estupefacientes.

“La ludopatía es una adicción que entra dentro de las conductas adictivas, con un comportamiento muy similar a la adicción a sustancias como el alcohol, la marihuana o la cocaína. La única diferencia es que aquí no hay una sustancia de por medio, sino una conducta”, precisó Luengo. El facultativo detalló que el trastorno compromete directamente el circuito de recompensa cerebral, donde se genera una descarga intensa de dopamina que empuja a la persona a seguir apostando pese a las pérdidas económicas y los conflictos familiares.

Riesgo en dispositivos móviles

A diferencia de los recintos tradicionales como el Casino Dreams en la costanera de Punta Arenas, los canales digitales permiten el acceso permanente al juego desde cualquier lugar mediante teléfonos inteligentes, situación potenciada por la publicidad en eventos deportivos.

La recuperación de este cuadro exige un abordaje multidisciplinario y el bloqueo estricto de estímulos directos. “Se necesita una serie de intervenciones para que la persona entienda la lógica de la enfermedad y no se exponga a situaciones que la hagan recaer fácilmente, como tener aplicaciones de apuestas en el celular o exponerse a la excesiva propaganda en partidos de fútbol”, advirtió el psiquiatra.

Entre los principales síntomas de alerta para el entorno cercano destacan el endeudamiento recurrente, el ocultamiento de movimientos de dinero, la irritabilidad y el aislamiento progresivo. Ante estas conductas, los especialistas llaman a consultar en la red asistencial y recurrir a herramientas preventivas como la autoexclusión voluntaria en salas de juego físicas.