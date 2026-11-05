Contraloría investiga mantención vía trato directo del avión presidencial de la FACh

La Contraloría General de la República (CGR) abrió una investigación formal en torno a los procesos contractuales y técnicos que rodearon la reciente mantención del Boeing 767-300ER de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), aeronave utilizada habitualmente para las giras internacionales de la Presidencia de la República.

El ente de control, liderado por Dorothy Pérez, ofició a la institución armada para que remita todos los antecedentes tras recibir una denuncia anónima ingresada el pasado 10 de octubre. El documento acusa que la FACh canceló de forma abrupta una licitación internacional para asignar los trabajos mediante trato directo a la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER).

Al no contar con la capacidad operativa para intervenir este modelo de fuselaje ancho, la firma estatal subcontrató a la empresa estadounidense RAM, la cual a su vez derivó las labores a su filial local en Pudahuel, APAS Chile. De acuerdo con la presentación, el avión ingresó a los talleres el 2 de octubre, mientras que la habilitación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para dicha empresa recién se concretó el 13 de octubre, once días después de iniciadas las faenas.

Los argumentos de la FACh y ENAER

Frente a los cuestionamientos, la FACh defendió la asignación a ENAER al amparo de la legislación que faculta convenios directos con empresas estratégicas del Estado para fortalecer la industria local. Desde ENAER argumentaron que la decisión respondió a la urgencia de aplicar directivas de aeronavegabilidad y a que la nave presentaba una restricción operacional que le impedía volar fuera del país. A ello se sumó el factor financiero, considerando el alto costo en combustible y viáticos que implicaba trasladar la máquina a talleres de Estados Unidos, donde se atendía históricamente desde 2009.

La indagatoria del órgano contralor se desarrolla en paralelo a la controversia por el aterrizaje del avión el pasado 2 de noviembre en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, durante la gira a España del presidente José Antonio Kast. En dicha oportunidad, personal de emergencia del aeropuerto debió ventilar los frenos de la máquina, episodio que desde La Moneda descartaron como falla mecánica al calificarlo como un procedimiento preventivo habitual.

El Boeing 767 es considerado un activo estratégico de cara a los próximos compromisos internacionales del Jefe de Estado, entre ellos su traslado a la cumbre de APEC programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. Los antecedentes del caso permanecen bajo revisión de la Unidad de Fiscalización de la CGR, que espera las respuestas a los requerimientos de información enviados a la rama castrense.