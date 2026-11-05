Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal a los 41 años

El delantero portugués Cristiano Ronaldo confirmó este jueves su retiro definitivo de la selección de Portugal, cerrando un ciclo internacional de más de dos décadas que se inició en agosto de 2003 y que lo consagró como el máximo goleador y con mayor cantidad de presencias en la historia del fútbol de selecciones masculinas.

A sus 41 años, el atacante comunicó la determinación mediante una carta pública en redes sociales, donde anunció el traspaso simbólico de su dorsal: “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía”, señaló el capitán, quien admitió lo complejo de asumir la despedida: “Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin”.

De acuerdo con lo informado por la agencia Reuters, la despedida formal en cancha se concretará al término de la próxima ventana internacional de noviembre. El combinado luso disputará dos compromisos correspondientes a la Nations League: frente a Dinamarca el 14 de noviembre, y ante Gales el 17 de noviembre.

En su mensaje, el astro reflexionó sobre el significado de su paso por el representativo de su país más allá de las estadísticas y los campeonatos obtenidos: “Los goles se desvanecen, los trofeos se quedan en los museos, los récords acaban rompiéndose. Pero hay algo que el tiempo jamás podrá borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de la gente”.

Asimismo, Ronaldo recalcó que continuará vinculado afectivamente a los desafíos futuros del plantel: “Nunca dejaré de ser uno de ustedes; seguiré sufriendo, emocionándome y celebrando cada victoria de Portugal”.