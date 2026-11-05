Pasos fronterizos de Tierra del Fuego fijan nuevo horario de atención para la temporada estival

Una jornada técnica de fiscalización y coordinación sostuvieron autoridades y servicios públicos en los pasos fronterizos Bellavista y San Sebastián, con el propósito de alistar las instalaciones fueguinas ante el incremento de flujos vehiculares proyectado para la temporada estival.

La ronda inspectiva fue encabezada por la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, quien recorrió los recintos junto a representantes de servicios contralores y de la Municipalidad de Timaukel.

El itinerario comenzó en el Paso Fronterizo Bellavista, recinto que ya retomó sus operaciones regulares. En el lugar, la autoridad dialogó con los funcionarios de turno, la jefatura del complejo y el administrador municipal de Timaukel para evaluar las condiciones logísticas del punto austral.

Posteriormente, la delegación se trasladó hasta el Complejo Fronterizo San Sebastián, donde se desarrolló una mesa técnica de coordinación binacional y una revisión en terreno de los trabajos de infraestructura en marcha, entre los que destaca la ampliación de los servicios higiénicos. A su vez, se concretó una reunión de trabajo con personal de Carabineros de Chile enfocada en labores de resguardo preventivo y seguridad en la frontera.

Horarios y protocolos de contingencia

Dentro de las definiciones adoptadas para el período de verano, se oficializó la extensión del régimen diario de atención, el cual funcionará de manera ininterrumpida entre las 06:00 y las 22:00 horas.

La mesa técnica acordó también fijar turnos especiales para las festividades de Navidad y Año Nuevo, junto con estructurar procedimientos extraordinarios de respuesta ante fenómenos meteorológicos severos o requerimientos fundados de cruce fuera de la franja habitual. El despliegue mantendrá la articulación permanente entre Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la policía uniformada.