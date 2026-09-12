En poco más de 50 días desde reapertura Salud cierra sectores aledaño en Puerto Edén por marea roja

La Seremi de Salud informó el cierre de sectores aledaños a Puerto Edén y Paso del Indio, al norte de la Provincia de Última Esperanza y decidió prohibir la extracción de mariscos, luego de que análisis realizados por el Laboratorio de Salud Pública de Punta Arenas a muestras provenientes de estos sectores detectaran niveles de toxinas marinas por sobre lo establecido en la normativa.

El área comprendida por la medida se encuentra delimitado, al norte, por una línea recta entre el Islote Bishopp, ubicado en Isla Wellington, y Punta Paradise, en el Promontorio Exmouth; y, al sur, por una línea recta entre Punta Graves, ubicada en el sector este de Isla Wellington, y los Islotes Ayayema, al oeste del Promontorio Exmouth.

De acuerdo con la Resolución N°1.208, se establece la prohibición de extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de todos los mariscos susceptibles de contener toxinas de marea roja en esta área, incluyendo cholga, chorito, almeja, lapa, piure, huepo y picoroco, entre otros.

La encargada del Programa de Marea Roja de la Seremi de Salud, Paulina Solar, explicó que “esto se debe a que las muestras correspondientes al Crucero I Norte, entregadas esta semana por IFOP, dieron valores de veneno paralizante de los mariscos por sobre lo que establece la normativa como apto para el consumo humano. Estos sectores se habían abierto el 23 de julio de este año, ya que habían bajado los niveles de la floración anterior, pero actualmente se observa un nuevo aumento, por lo que se debe realizar el cierre para proteger la salud de la población”.

En tanto, el seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que “este monitoreo nos permite adoptar oportunamente las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de la población y, cuando los análisis evidencian una disminución de los niveles de toxinas marinas, evaluar la reapertura de los sectores correspondientes”.

Finalmente, desde la autoridad sanitaria enfatizaron el mensaje a la comunidad a extraer mariscos únicamente desde áreas abiertas, comprar en establecimientos autorizados y consumir productos que cuenten siempre con su respectivo análisis de laboratorio”.

En la región, las últimas intoxicaciones por marea roja se registraron en septiembre de 2011. Desde 1972 a la fecha, se han contabilizado 341 personas intoxicadas y 23 fallecidas, mientras que el último caso fatal ocurrió en 2002.