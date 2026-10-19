Aguas Magallanes impulsó la prevención en la feria de emergencias

Una masiva concurrencia de familias magallánicas marcó las jornadas informativas de la Expo Emergencias Magallanes, evento organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en las instalaciones del Mall Espacio Urbano Pionero. Durante este viernes 16 y sábado 17 de octubre, la empresa Aguas Magallanes se desplegó con un concurrido estand orientado a acercar a la comunidad las principales medidas de resguardo del recurso hídrico y la correcta operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

A lo largo del encuentro gratuito, profesionales de la compañía sanitaria entregaron orientación práctica y material didáctico a los visitantes. Entre las temáticas abordadas, destacó el resguardo de medidores e instalaciones domiciliarias ante las bajas temperaturas, un aspecto clave en la zona austral para prevenir emergencias e interrupciones del suministro en periodo invernal. Asimismo, se explicó el complejo proceso técnico de potabilización del agua en la región, la importancia del uso responsable de la red colectora y el impacto positivo del reciclaje de aceite doméstico para evitar obstrucciones en los sistemas de saneamiento.

Las familias contaron con un espacio interactivo acondicionado especialmente para niños. A través de dinámicas de colorear y materiales explicativos, los más pequeños aprendieron de forma lúdica sobre el ciclo del agua y recibieron un reconocimiento simbólico que los acreditó formalmente como “Guardianes del Agua”.

Uno de los momentos centrales del sábado fue la participación de Aguas Magallanes en la ceremonia de premiación del concurso regional de pintura convocado por Senapred, titulado “Memorias que previenen: historias de desastres en Magallanes”. En la instancia, la sanitaria se unió a Edelmag y Gasco para hacer entrega de gift cards a los estudiantes galardonados por sus reflexiones artísticas sobre la prevención.

Desde la compañía valoraron positivamente los resultados de la iniciativa impulsada por el organismo regional. Representantes de la empresa subrayaron que el trabajo articulado entre los servicios de emergencia, las empresas de suministros básicos y la ciudadanía resulta imprescindible para construir una verdadera cultura de prevención y resiliencia en la Región de Magallanes.