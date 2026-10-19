Emotiva celebración de la herencia croata con tradicional gala anual

Con un amplio marco de asistentes en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas y en el marco de sus actividades institucionales, el Club Croata de Punta Arenas desarrolló su tradicional gala anual, encuentro organizado por su directiva para poner en valor la cultura sembrada por la colonia europea en Magallanes.

La velada artística integró las presentaciones de las agrupaciones grupo coral femenino Daleki Jadran y el cuerpo de baile Dalmacia. Además, subió al escenario parte de la agrupación musical “Klapa Tri Sulara” proveniente de Antofagasta. La agrupación estuvo compuesta por seis voces masculinas acompañadas de guitarras, rememorando los sonidos traspasados por sus ancestros en torno al tradicional estilo tradicional de klapa popular.

Su director, Yerko Zlatar Díaz, explicó que la conformación del conjunto nació de la necesidad de salvaguardar las melodías que interpretaban las primeras generaciones de inmigrantes. “Tratamos de mostrar las canciones que cantaban nuestros ancestros para que no se pierdan. No buscamos dar conciertos técnicos, pues ninguno es músico profesional. Somos descendientes que valoran sus raíces y que, al entonar estas canciones simples y emotivas, sentimos que los ‘viejitos’ están presentes cantando con nosotros”, señaló Slatar Díaz.

Luego de esta presentación, la agrupación visitará durante la próxima semana la ciudad de Mendoza, Argentina, para ser parte de un festival que también reunirá las tradiciones folclóricas croatas.

“Día de la corbata”

El cónsul honorario de Croacia, Alfredo Fonseca Mihovilovic, destacó que la celebración coincidió de manera significativa con el Día Mundial de la Corbata, instituida oficialmente el 18 de octubre por el Parlamento croata en 2008. A su vez, rememoró el origen de esta prenda, que se remonta al siglo XVII durante la Guerra de los Treinta Años, “Es un invento croata. Nace de los pañuelos rojos que las mujeres y novias ataban al cuello de los soldados que partían a la guerra. Al llegar a Francia, el Rey Luis XIV admiró esta vestimenta, dando origen a la prenda moderna. Años más tarde, en 2003, se reafirmó este hito con la instalación de una corbata de 808 metros en la ciudad de Pula”, explicó.