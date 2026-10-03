Alerta Roja por crecida del Río de las Minas mantiene a Punta Arenas bajo vigilancia

La declaración de una Alerta Roja preventiva por la crecida del Río de las Minas marcó una jornada de preocupación este viernes en Punta Arenas, donde las precipitaciones, el deshielo y las temperaturas en los sectores altos de la cuenca provocaron un importante aumento del caudal.

Cerca de las 20 horas de este viernes, las autoridades regionales informaron la decisión y anunciaron un reforzamiento del despliegue de emergencia y del monitoreo durante la noche y la madrugada.

La medida fue adoptada tras una mesa técnica con autoridades regionales y organismos especializados. Desde el Gobierno precisaron que la alerta no respondía a un desborde del río en ese momento, sino a la necesidad de contar con mayores recursos y capacidad de respuesta ante un eventual empeoramiento de las condiciones.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, explicó que la decisión permitiría reforzar el seguimiento de los cursos de agua y disponer de medios adicionales si la evolución de la emergencia lo hacía necesario.

Amplio despliegue

Durante la jornada, el aumento del caudal movilizó a organismos públicos, equipos municipales y voluntarios de Bomberos. También motivó una amplia cobertura de los móviles de Pingüino Multimedia, que recorrieron distintos puntos de la ciudad para informar sobre el comportamiento del río y el despliegue preventivo.

Uno de los sectores que concentró mayor preocupación fue el puente de calle O’Higgins. El director subrogante de Senapred, Luis Calixto, explicó que esta estructura presenta una menor capacidad para soportar el caudal en comparación con otros pasos sobre el Río de las Minas, por lo que constituye un punto prioritario de vigilancia.

La atención sobre este puente también estuvo marcada por el recuerdo del aluvión de 2012 y de las intervenciones realizadas posteriormente en otros cruces ubicados más al poniente. Durante la noche, el paso O’Higgins se mantuvo entre los lugares observados con mayor inquietud ante la fuerza de la corriente.

El monitoreo del cauce se extendió a distintos puntos de su recorrido urbano, incluido el sector del puente peatonal de calle Julia Garay, mientras Bomberos mantuvo un importante despliegue para colaborar con las labores de emergencia.

Al informar la alerta, Senapred señaló que no se habían reportado personas damnificadas, sectores inundados por el río, caminos afectados, interrupciones de servicios básicos ni personas aisladas.

Labor municipal

Por su parte, el municipio dio cuenta de atenciones por anegamientos de viviendas y otras situaciones asociadas a las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad. Estos reportes corresponden a afectaciones por las lluvias y no constituyen, por sí mismos, una confirmación de desborde del Río de las Minas.

Además de las precipitaciones, las autoridades pusieron atención en el aporte de agua desde los sectores altos de Punta Arenas. La presencia de nieve y hielo, sumada al aumento de las temperaturas, favoreció el deshielo y añadió presión sobre los cauces.

Otra de las variables observadas fue la isoterma cero. Las condiciones térmicas en altura pueden favorecer que las precipitaciones caigan como lluvia en lugar de nieve, incrementando el agua que llega a la cuenca.

La directora de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sonia Vargas, explicó que a estos factores se sumó la marea alta, que dificultó la evacuación del agua hacia el Estrecho.

Cerca de las 22 horas, en el sector de la Costanera se observaba una bajada de la marea, condición que podía favorecer la salida del agua desde la desembocadura. Sin embargo, persistía la inquietud entre vecinos ante la posibilidad de nuevas crecidas, considerando que las precipitaciones continuarían durante el sábado.

Fuertes precipitaciones

Respecto de las lluvias acumuladas, durante el reporte regional se informó que las cuatro estaciones de medición de Punta Arenas registraban diferencias, con valores que fluctuaban entre 7,8 y 15,1 milímetros.

En su intervención, la directora municipal de Operaciones mencionó informes oficiales cercanos a los 16 milímetros y estimaciones municipales de aproximadamente 20 milímetros hasta el momento de la entrevista. También planteó que el acumulado podía acercarse a los 28 milímetros, aunque advirtió que esa proyección dependía de la evolución del sistema frontal.

Las cifras entregadas durante la jornada corresponden a distintos puntos de medición, momentos y estimaciones, en un escenario que continuaba cambiando con el avance de las precipitaciones.

De acuerdo con la información meteorológica expuesta por Vargas, las precipitaciones más intensas deberían comenzar a declinar cerca de las 3 horas de este sábado. Sin embargo, el sistema frontal continuaría afectando a la zona durante el sábado y parte del domingo, con lluvias de menor intensidad.

Sin embargo, advirtió que una disminución de las precipitaciones no supone una reducción inmediata del riesgo.

Vigilancia al sur de Punta Arenas

La preocupación no se limitó al Río de las Minas. Los organismos de emergencia mantuvieron seguimiento sobre otros cursos de agua principalmente al sur de la comuna.

Hacia las 23 horas, los reportes desde Río de los Ciervos daban cuenta de un caudal elevado. En el puente a la altura del kilómetro 8 sur, también se observaba un cauce alto y con flujo continuo, aunque sin un riesgo aparente en ese momento. Asimismo, en el sector de La Discordia (12 km al sur de Punta Arenas aproximadamente) las aguas mostraban un tránsito con inusitada violencia.

Estas observaciones formaban parte del seguimiento desplegado durante la noche y podían variar según el comportamiento de las lluvias y de las respectivas cuencas.

Limpieza reciente del cauce

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó los trabajos de limpieza ejecutados durante los últimos meses en distintos cauces de Punta Arenas.

En el Río de las Minas, las labores en el tramo comprendido entre el puente Lautaro Navarro y la Costanera finalizaron aproximadamente una semana antes de esta emergencia. Según explicó, estas intervenciones contribuyen a mejorar las condiciones del cauce frente a aumentos del caudal.

La Alerta Roja preventiva permite, además, disponer del parque de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas para responder si las condiciones así lo requieren.