¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Punta Arenas? Esto dice el pronóstico

Las intensas precipitaciones que han afectado a Punta Arenas durante las últimas horas no darán paso inmediatamente a un escenario completamente seco. De acuerdo con los pronósticos disponibles, la lluvia comenzará a perder intensidad durante la madrugada del sábado, pero se mantendrán precipitaciones durante buena parte del fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile ha mantenido información asociada al sistema meteorológico que afecta a la Región de Magallanes, mientras que el Servicio Meteorológico de la Armada mantiene, además, un aviso especial para el área de la bahía de Punta Arenas y Puerto Harris por condiciones de viento.

Según el pronóstico actualizado para Punta Arenas, el sábado 3 de octubre todavía se esperan precipitaciones, con un acumulado estimado que varía según el modelo consultado. Para el domingo 4, la cantidad de agua prevista disminuye considerablemente, aunque todavía se mantiene la posibilidad de lluvia.

El escenario coincide con lo señalado durante esta jornada por la directora de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sonia Vargas, quien explicó que, según la información meteorológica disponible, las precipitaciones más intensas deberían comenzar a declinar cerca de las 3:00 horas del sábado, pero que el sistema continuaría durante el sábado y parte del domingo con lluvias de menor intensidad.

El riesgo continúa por la saturación de los suelos

Más allá de la intensidad de la lluvia durante las próximas horas, uno de los principales factores de preocupación es la condición en que quedarán los terrenos luego de las precipitaciones acumuladas.

Desde el municipio han advertido que los suelos se encuentran saturados, situación que podría favorecer nuevas crecidas de cursos de agua y aumentar los problemas de anegamiento en distintos sectores de la ciudad.

A esto se suma el proceso de deshielo en los sectores altos de Punta Arenas, producto del aumento de las temperaturas, además de las condiciones de marea que dificultan la evacuación de las aguas.

Durante la jornada, el municipio informó de afectaciones en distintos sectores, principalmente relacionadas con anegamientos de viviendas y el aumento del caudal del río Las Minas.

¿Cuándo dejaría de llover?

El pronóstico extendido muestra que las precipitaciones irían disminuyendo progresivamente después del fin de semana. Un reporte actualizado prevé alrededor de 1,3 milímetros para el lunes 5 de octubre y 0,3 milímetros para el martes 6, mientras que para el miércoles 7 ya no contempla precipitaciones.

Sin embargo, estos valores corresponden a pronósticos y pueden modificarse a medida que avance el sistema meteorológico.

Por ahora, el escenario para Punta Arenas apunta a una madrugada con disminución de la intensidad de las lluvias, pero con precipitaciones que continuarán durante el sábado y domingo, mientras los equipos municipales permanecen desplegados ante eventuales emergencias.