Alertan sobre el impacto del ausentismo docente en las aulas por mal uso de licencias médicas

La crisis por la falta de profesores en las aulas de la educación pública volvió al centro del debate tras los reclamos de las directivas del Colegio de Profesores. Ante esta situación, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Educación, José Raúl Alvarado, salió al paso de las críticas señalando que el problema no se puede encasillar únicamente en los 30 cursos que actualmente están sin docente, ya que es una dinámica que también afectó a administraciones anteriores.
Sin embargo, la autoridad enfatizó que el fondo del problema radica en el ausentismo recurrente provocado por el mal uso de las licencias médicas dentro del sector público, un fenómeno que afecta directamente la continuidad del servicio educativo.
Ausencias masivas en los establecimientos
Durante sus recientes inspecciones a distintos colegios, Alvarado detalló que la falta de personal se ha vuelto una constante diaria en las escuelas públicas.
“Nos encontramos con docentes y otros profesionales que se ausentan haciendo uso de licencias médicas. Hemos encontrado casos donde faltan cuatro, cinco o seis profesionales diariamente, y también establecimientos donde llegan a faltar ocho o diez”, expuso la autoridad.
Alvarado ejemplificó la gravedad de la situación explicando que, en un establecimiento que cuenta con 22 cursos, la ausencia de 10 profesores implica que casi la mitad de los estudiantes se quedan sin su docente titular.
Esta realidad la vivió de primera mano durante su gestión como director interino del Liceo Industrial de Punta Arenas, donde debió abordar casos de profesionales con períodos prolongados de licencias acumuladas, con consecuencias directas para la comunidad escolar.
Reemplazos de emergencia para evitar suspender clases
Para evitar que los alumnos sean devueltos a sus hogares, los equipos directivos han tenido que reestructurar sus dinámicas internas. En muchos casos, profesionales de otras áreas —como psicopedagogos o educadores diferenciales— deben asumir la atención de las clases.
A pesar de la disposición del personal para colaborar, Alvarado aclaró que se trata de medidas paliativas dentro del propio establecimiento para garantizar que los estudiantes permanezcan en el colegio y reciban atención pedagógica.
Impacto directo en los resultados académicos
Más allá del desafío administrativo o de la cobertura de reemplazos, la Seremi de Educación advirtió que la discontinuidad de las clases impacta negativamente en los aprendizajes clave de los estudiantes.
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Bajos rendimientos: La falta de procesos de enseñanza continuos influye en los resultados deficientes en asignaturas fundamentales como Lenguaje, Matemáticas y Ciencias.
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Evaluaciones estandarizadas: Esta brecha de aprendizaje se refleja en los resultados de distintas mediciones, entre ellas la prueba PISA.
El Seremi concluyó que el uso irregular de las licencias médicas trasciende lo burocrático, convirtiéndose en un obstáculo estructural que atenta directamente contra el derecho a una educación continua y de calidad.