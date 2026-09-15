Alertan sobre el impacto del ausentismo docente en las aulas por mal uso de licencias médicas

El Seremi de Educación, José Raúl Alvarado, reconoció que la falta de profesores no se limita a casos puntuales y apuntó al uso irregular de licencias médicas como un factor crítico que interrumpe las clases y perjudica el aprendizaje de los estudiantes.