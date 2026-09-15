Violencia política vinculada al crimen organizado

El caso del alcalde Christopher White, donde Fiscalía detectó antecedentes de un presunto plan concreto para atentar contra su vida. La propia Asociación Chilena de Municipalidades señaló que las amenazas contra White representan un problema que afecta a las autoridades locales en general. (Emol.com)

Durante 2026, al menos 17 alcaldes de la Región Metropolitana han sido amenazados de muerte, mientras que se han conocido otros casos en distintas regiones del país. No existe hasta ahora un catastro público nacional que permita establecer el número exacto de alcaldes amenazados durante el último semestre.

¿Cómo es posible que en Chile ya estemos viviendo lo que antes escuchábamos en las noticias de otros países? La respuesta es simple, hemos sido testigos silenciosos de todo este intento de destruir la institucionalidad de Carabineros de Chile, con falacias, con mensajes en X y otras RR.SS., denigrando la tarea de los policías chilenos; por cierto no defiendo los hechos de corrupción en ninguna institución del Estado, pero existe un grupo de “agentes políticos” que su afán y meta es literalmente desestabilizar el estado de derecho en nuestro país. Recuerden ustedes han deseado ¡quitar o desarmar a las policías!; en una columna anterior escribí “¿cómo es posible combatir el crimen organizado con pistolas de agua?

Parece que eso es lo que algunos desean, tener a las policías con pistolas de aguas y burbujas contra los criminales, asesinos, narcos etc. Los criminales usando armamento de grueso calibre. ¡Es ridículo por decir lo menos!.

Recuerden ustedes que es deber del Estado entregar seguridad a la ciudadanía y el monopolio de la fuerza está en manos del estado. Así de simple.

Una investigación publicada por El País el 24 de julio de 2026 contabilizó 14 alcaldes asesinados durante el sexenio de la presidente Claudia Sheinbaum hasta esa fecha. La lista comienza con Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, asesinado el 6 de octubre de 2024, y continúa con otros presidentes municipales asesinados en distintos estados. (El País)

Ciudadanos Conscientes: ¿Deseamos esto para nuestro país? ¿esto es lo que algunos desean establecer como regla de civilidad moderna inclusiva y tolerante? Cuando el Estado y el gobierno no logran establecer soberanía interior y seguridad, entonces el crimen organizado tiene la puerta abierta, aunque pienso que no necesita la puerta, solo una ventana para ingresar y establecer el miedo en los barrios, corromper a los jueces, diputados, senadores etc. Pues son estos los poderes que a ellos les interesa. Recordemos al temible patrón del mal, el Sr. Escobar, cómo estaba dominando el poder legislativo de su país y los medios de comunicación.

Solo necesitamos estar conscientes, despiertos y con fuerza ciudadana rechazar y oponernos a que el crimen organizado gobierne en nuestros barrios y comunas.