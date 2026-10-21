Alza proyectada del 2,4% en cuentas de luz no es definitiva: Energía gestiona nuevas inversiones y ampliar inyección eólica al 20%

Tras el anuncio del Ministerio de Energía sobre un eventual reajuste del 2,4% en las boletas eléctricas para la Región de Magallanes a contar de enero próximo, el seremi de la cartera, Marco Pinto, aclaró que dicho valor aún no se encuentra a firme y que la cifra definitiva se conocerá recién durante las próximas semanas.

La autoridad explicó que la estimación inicial responde al comportamiento del mercado petrolero internacional —que continúa al alza— sumado a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, Pinto enfatizó que el guarismo está sujeto a revisión antes de su entrada en vigencia.

Diversificación e inversión en sistemas aislados

Como medida estructural para contener el costo del suministro en el mediano y largo plazo, la Seremi de Energía intensificó las conversaciones con diversos actores del mercado energético regional, buscando complementar la labor de la distribuidora local Edelmag.

“Estamos hablando con distintas empresas, no solamente con Edelmag. Hay firmas que producen energía en base a gas, como Inersa, Lipigas y Abastible, que tienen la capacidad de llegar a sectores correspondientes a sistemas aislados, tales como Primavera y Cerro Sombrero. La meta es desarrollar proyectos de inversión a menor costo que entreguen una solución concreta y conveniente a los vecinos”, detalló Pinto.

El desafío de duplicar el aporte eólico

Pese a que la región cuenta con uno de los mejores potenciales eólicos del país, la topología de la red eléctrica magallánica —que opera como un sistema mediano aislado sin interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)— impone restricciones operativas para resguardar la estabilidad del servicio, limitando la inyección de los aerogeneradores a solo un 10% del total producido.

Para revertir esta limitante, la cartera regional inició gestiones directas con el nivel central. “Es un tema técnico que estamos evaluando en conjunto con la ministra de Energía. Buscamos cambiar el esquema actual para permitir un mayor flujo renovable en la red y elevar ese techo de inyección del 10% actual a un 20%”, concluyó la autoridad.