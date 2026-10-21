Sistema de Admisión Escolar: Comisión de Educación del Senado aprueba proyecto en general y lo despacha a Sala

La Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de Ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), marcando un hito clave en su segundo trámite constitucional. La iniciativa, que ya contaba con un amplio respaldo previo en la Cámara de Diputados, se prepara ahora para ser discutida y votada en la Sala de la Cámara Alta.

La propuesta legislativa busca perfeccionar el actual proceso de ingreso a los establecimientos educacionales. Para ello, mantiene el SAE como mecanismo general de postulación —a través de un registro único administrado por el Ministerio de Educación— y conserva la asignación centralizada de las vacantes.

La principal innovación del proyecto es la incorporación del “mecanismo de elección mutua”. Esta etapa previa está destinada a verificar criterios de prioridad propios de los establecimientos que decidan utilizarla, reconociendo sus características particulares sin llegar a constituir una vía paralela de admisión. El proyecto también contempla mayores garantías y regulaciones para el desarrollo de las entrevistas informativas entre colegios y apoderados.

Para garantizar la equidad y no discriminación, la ley establece resguardos insoslayables: aquellos establecimientos que opten por el mecanismo de elección mutua deberán reservar obligatoriamente, por cada curso, al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes (NEEP).

Frente a este avance legislativo, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, destacó el impacto positivo de la medida: “Esta reforma busca devolver la importancia al mérito y al esfuerzo de las familias y los estudiantes, disminuyendo el peso del azar en el sistema de admisión escolar y reconociendo las particularidades de los proyectos educativos. Desde Magallanes, valoramos una propuesta que confía en los establecimientos educacionales, resguarda su autonomía y busca avanzar hacia un sistema que combine la equidad y la inclusión con el reconocimiento del esfuerzo y las características propias de cada comunidad educativa”.

Con la aprobación en la comisión, el proyecto de ley afina sus detalles de cara a la próxima discusión en la Sala del Senado, donde se definirá su futuro legislativo.