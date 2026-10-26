ASUMA rechaza desvinculación docente en Punta Arenas y cuestiona el actual sistema de evaluación

La Asociación Sur Docentes Magallanes (ASUMA) emitió un duro cuestionamiento en contra del actual sistema de evaluación docente tras la reciente desvinculación de una profesora de la Escuela República de Croacia. Desde la organización gremial advierten que la normativa, a pesar de catalogarse como formativa, está derivando en la pérdida de empleos para profesionales con años de trayectoria.

En el comunicado público, el directorio de ASUMA señaló que un mecanismo ideado teóricamente para el desarrollo profesional se ha convertido en una herramienta de exclusión. “La calidad docente no puede reducirse a una evaluación, desconociendo la trayectoria, el compromiso y el reconocimiento de la comunidad educativa”, enfatizaron.

Llamado a las autoridades y respaldo gremial

La asociación exigió a las autoridades y dirigentes involucrados en la creación de la Carrera Docente que asuman su responsabilidad frente a los vacíos y consecuencias de esta normativa. Asimismo, cuestionaron la efectividad del discurso de dignificación gremial si el propio sistema termina castigando a quienes debería respaldar.

Ante la medida, ASUMA entregó su respaldo total a la docente afectada y al cuerpo docente de la Escuela República de Croacia, destacando el impacto negativo que este tipo de decisiones genera sobre los aprendizajes, el bienestar emocional de los estudiantes y los lazos construidos en las aulas.

Solicitudes concretas al SLEP Magallanes

El gremio docente hizo un petitorio formal dirigido al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para que cumpla con los siguientes puntos:

Revisión de antecedentes y mayor transparencia sobre los fundamentos que motivaron la desvinculación.

Evaluación de alternativas legales y administrativas que protejan los derechos laborales de la colega afectada.

Garantía de la continuidad educativa evitando recargas laborales adicionales sobre el resto del profesorado.

La organización concluyó enfatizando que “la dignificación docente no puede construirse sobre el temor a perder el trabajo”, reafirmando que la defensa de los profesores es un pilar fundamental para asegurar una educación pública de calidad.