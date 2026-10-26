Devastador tornado categoría EF-2 causa graves daños en Requínoa, Rengo y Machalí

Un violento e inusual fenómeno meteorológico causó alarma y severos destrozos materiales durante este lunes en diversas comunas de la Región de O’Higgins, en el contexto del sistema frontal con tormentas eléctricas pronosticadas para la zona central del país. El torbellino de viento y lluvia avanzó con fuerza a través de sectores urbanos y rurales de Rengo, Requínoa y Machalí, sorprendiendo a vecinos y automovilistas que transitaban por las cercanías.

De acuerdo con la clasificación preliminar emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento correspondió a un tornado categoría EF-2, el cual genera vientos sostenidos y rachas de entre 179 y 218 km/h, capaces de provocar daños moderados a graves en infraestructura habitacional y vial. Conductores que se desplazaban por la Ruta 5 Sur captaron registros en video de la columna giratoria cruzando directamente la carretera y arrastrando escombros a su paso.

Destrucción en recinto escolar y balance comunal

Una de las zonas más golpeadas fue la comuna de Requínoa, donde la fuerza del viento afectó gravemente las dependencias del Colegio Tricahue. El alcalde de la comuna, Waldo Valdivia, detalló la magnitud de las pérdidas materiales en conversación con Tele13: “Sufrió daños importantísimos. Destrucción total, diría yo, del gimnasio, su techumbre, ventanales, y un container que terminó en plena vía pública”, señaló la autoridad.

Pese a la violencia del impacto, el jefe comunal confirmó que afortunadamente no se registraron estudiantes, docentes ni vecinos lesionados. Respecto a los efectos en el resto de la comuna, Valdivia dio cuenta de múltiples postes del tendido eléctrico quebrados, planchas de zinc que cayeron sobre la línea férrea y diversos inmuebles particulares con voladuras de techos. Los equipos de emergencia municipal y cuadrillas técnicas se desplegaron en terreno para despejar las vías y catastrar a los afectados.