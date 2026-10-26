Cerca de 5.000 personas siguen sin vacunarse en medio de repunte de la circulación viral

​A pesar de las inusuales temperaturas registradas en los últimos días en la Región de Magallanes, el panorama epidemiológico en la zona ha mostrado un repunte preocupante.

Así lo confirmó en el Matinal de Pingüino Multimedia el seremi de Salud subrogante, Eduardo Castillo, quien advirtió un incremento en la circulación viral y una mayor demanda en los servicios de urgencia, al tiempo que remarcó que cerca de 5.000 personas pertenecientes a los grupos prioritarios aún no han concurrido a inocularse.

​Según detalló la autoridad sanitaria en su balance, el escenario actual presenta un alza de atenciones médicas respecto de las semanas previas.

“La gente lo ha percibido y nos han consultado; efectivamente tenemos un aumento en la circulación viral y en las atenciones de urgencia”, sostuvo Castillo, precisando que el rinovirus se mantiene como el patógeno predominante con un alto porcentaje de positividad en la comunidad magallánica.

​El informe de la autoridad sanitaria revela que los cuadros infecciosos respiratorios aumentaron en prácticamente todas las edades, registrándose una baja únicamente en el tramo escolar de 5 a 14 años. Ante este complejo escenario, la autoridad hizo un llamado a reforzar el autocuidado en los hogares de nuestra región.

Vacunación

​A la par del alza infecciosa, Castillo abordó el avance del proceso de inmunización. Si bien la cobertura regional alcanzó un 79,9%, quedando a solo una décima de la meta sanitaria del 80%, persisten brechas importantes.

“Cerca de 5.000 personas no se vacunaron estando dentro del grupo objetivo”, enfatizó, instando a los rezagados a acercarse a los establecimientos de la red pública, donde aún existe plena disponibilidad de dosis para protegerse.