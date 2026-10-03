Autoridades dan por controlada la emergencia en Punta Arenas tras paso de frente de mal tiempo: Alerta Roja se mantiene de forma preventiva

Un balance de absoluta tranquilidad entregaron las autoridades regionales y de emergencia de Magallanes durante la mañana de este sábado 3 de octubre de 2026, confirmando que la fase más crítica del frente meteorológico ha sido superada y que la situación en Punta Arenas se encuentra plenamente bajo control.

Tras cuatro sesiones seguidas del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, confirmó que las obras de mitigación y el trabajo interinstitucional durante la madrugada evitaron inundaciones de consideración en el entramado urbano.

“En este cauce vivimos grandes momentos de tensión porque pensamos que en algún momento se pudo haber desbordado; acudimos de emergencia a limpiarlo y hoy día esta alerta está bajo control. Los puntos más críticos han sido Llau Llau y San Juan”, explicó Farías, haciendo un llamado a los vecinos a dar aviso previo ante acumulaciones de escombros o basura en los ríos.

Estatus de la Alerta Roja y balance operativo

Las autoridades precisaron que la Alerta Roja se mantendrá activa para la comuna de Punta Arenas únicamente como una herramienta normativa que permite disponer de fondos de emergencia con mayor rapidez y movilizar maquinaria o apoyo de las Fuerzas Armadas de ser necesario. La población puede realizar su vida con normalidad, mantenerse en tránsito libre y asistir a eventos masivos como el Campeonato Nacional de Cueca.

En el balance de afectación, el Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, detalló que las lluvias acumularon cerca de 30 milímetros desde el inicio del evento, esperándose chubascos débiles para las próximas horas. Se realizaron evacuaciones preventivas de cinco personas en los sectores Cabañas de ENAP y San Juan, quienes fueron trasladadas a casas de familiares. La Municipalidad mantiene habilitados tres albergues como puntos de encuentro preventivos (escuelas 18 de Septiembre, Pedro Pablo Lemaitre y Padre Hurtado).

En el ámbito técnico, el Director Regional de Obras Hidráulicas (DOH), Jorge Martinic, y el Director Regional de la DGA, Felipe Smoljanovic, ratificaron la resistencia de la infraestructura de contención en el Río de las Minas y la tendencia a la baja en las estaciones de monitoreo hidrológico. Asimismo, el Seremi del MOP, Alejandro Marusic, y el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacaron que las rutas regionales y Tierra del Fuego operan con total normalidad, fijando una nueva evaluación del COGRID para analizar el comportamiento del sector sur.