Centro de Cumplimiento Juvenil de Magallanes celebró Fiestas Patrias

En el marco de las festividades patrias, el Centro de Cumplimiento Juvenil -dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes- llevó a cabo su tradicional velada dieciochera. La iniciativa buscó relevar esta fecha nacional destacando la participación activa de los jóvenes en proceso de reinserción, quienes pudieron expresarse, compartir y fortalecer vínculos en un ambiente de sana convivencia.

La jornada, organizada anualmente por funcionarios, tutores y equipos técnicos, reunió a diversas autoridades locales y a las familias de los jóvenes en torno a presentaciones folclóricas y tradiciones patagónicas. El evento contó con la presencia del Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, y del director regional del servicio, César Montiel. Asimismo, asistieron los seremis Raúl Alvarado (Educación), Ángel Roa (Gobierno), José Miguel Salas (Trabajo), Jacques Roux (Deporte) y Rodrigo Bravo (Culturas), junto a representantes de la Defensoría Penal Juvenil, Sence, Senda y programas como Cauda y PIE Magallanes.

Durante la celebración, los jóvenes en proceso de reinserción deslumbraron con bailes a la bandera y pies de cueca. Por su parte, el grupo folclórico “Los de la Patagonia”, integrado por funcionarios del servicio, ofreció una destacada muestra de danzas regionales que fue ampliamente ovacionada. La velada incluyó además exposiciones del taller de reciclado y un emotivo homenaje musical a Violeta Parra.

El director regional, César Montiel, enfatizó que la instancia representa una oportunidad real para construir identidad y pertenencia, valorando el constante compromiso del equipo técnico y tutores. En tanto, el seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, recalcó que estos espacios visibilizan el talento y las ganas de superación. Finalmente, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de entregar segundas oportunidades y acompañamiento para construir un futuro con esperanza.