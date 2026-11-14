Bienes Nacionales y SernamEG impulsan talleres para regularizar propiedades de mujeres en zonas urbanas antiguas

Las Seremis de Bienes Nacionales y de la Mujer y Equidad de Género iniciaron un ciclo de talleres informativos dirigidos a funcionarios y usuarias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), con el objetivo de detectar casos y facilitar el saneamiento de terrenos sin títulos inscritos.

La iniciativa se enmarca en el Programa “Chile, país de propietarios” —amparado en el Decreto Ley N° 2.695— y apunta prioritariamente a pesquisar inmuebles ubicados en los sectores urbanos más antiguos de las ciudades de la región.

Las jornadas son dictadas por la abogada de la Unidad de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz Particular, Pricilla King, junto a la estudiante en práctica Romina Kunica.

Según explicaron desde la cartera, estas instancias permiten levantar redes en terreno e identificar los sectores donde se requiere un despliegue directo.

Al respecto, la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, sostuvo que el despliegue busca llegar a hogares que desconocen el alcance legal de su tenencia.

“Pretendemos alcanzar a familias que no saben qué es la regularización y, por lo mismo, no tienen certeza respecto de la propiedad del terreno que poseen, que por diferentes razones pueden no estar inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, lo que acarrea problemas serios. Nosotros buscamos regularizar esta situación, apoyando a las familias y, en esta oportunidad, a las mujeres participantes de los programas de SernamEG, fortaleciendo el valor de su patrimonio”, indicó.

Tras la primera sesión realizada en dependencias de la repartición, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Gabriela Sánchez, valoró el alcance práctico de la coordinación entre ambos servicios.

“Estamos contribuyendo a brindar un mayor manejo de información, procedimientos y trámites que permiten autonomía para las mujeres, tal cual lo ha dicho nuestra ministra. Son herramientas útiles y fundamentales para ser autónomas en cualquier tipo de trámites, y es una muestra de cómo el trabajo intersectorial es real, potente y productivo”, concluyó.