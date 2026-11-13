Sindicato de Trabajadores Profesionales Enap Magallanes exige salida inmediata de Julio Friedmann tras renuncia a la gerencia general

Un fuerte llamado a concretar sin dilaciones el relevo en la plana ejecutiva realizaron las organizaciones sindicales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, luego de confirmarse la renuncia del gerente general de la compañía, Julio Friedmann.

Pese a que la petrolera estatal informó oficialmente que el ejecutivo se mantendrá en sus funciones hasta el 5 de febrero de 2027, los representantes de los trabajadores magallánicos manifestaron su preocupación por los efectos que una salida diferida puede generar en la conducción diaria y en la estabilidad operativa de las instalaciones del extremo sur.

De acuerdo con los antecedentes conocidos tras una sesión extraordinaria del directorio de Enap, la dimisión anticipada de Friedmann se produjo en medio de un complejo balance sobre el estado operacional de la compañía. Entre los factores que precipitaron su alejamiento figuran los cargos formulados en su contra por presunto ocultamiento de información ambiental en la Refinería Aconcagua (Región de Valparaíso), además de los cuestionamientos por las desvinculaciones de personal, la falta de inversión en infraestructura crítica y los planes de modificación operacional proyectados para Magallanes.

Incertidumbre en la transición

Desde Punta Arenas, el presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de Enap Magallanes, Guido Kusanovic, indicó que el desgaste en la relación entre la gerencia general y el directorio se arrastraba desde hace tiempo, por lo que valoró el término de su ciclo, aunque insistió en que el retiro debe hacerse efectivo de inmediato.

“Consideramos que es una muy buena noticia que salga de la organización, pero su salida debería ser inmediata, por todo lo que implica este intertanto donde se designa una nueva persona y la gestión propia de la empresa”, puntualizó Kusanovic.