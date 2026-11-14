Científicos de la UMAG participan en publicación en revista Nature con hallazgo sobre el cáncer

Un equipo de científicos de la Universidad de Magallanes (UMAG), liderado por el doctor en Inmunología Marcelo Navarrete, participó en una investigación publicada en la prestigiosa revista Nature que revela un mecanismo clave en la regulación del sistema inmunológico y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

El estudio, ejecutado desde 2020 junto al Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal (IRCM) y las universidades de Montreal y McGill, en Canadá, analiza cómo los linfocitos B modifican su material genético para producir anticuerpos mediante la enzima AID, y qué impide que este proceso genere mutaciones dañinas en otras zonas del ADN.

Los investigadores descubrieron que las proteínas MLLT1 y MLLT3 cumplen un rol regulador al concentrar la actividad de dicha enzima en regiones específicas del genoma, evitando alteraciones que favorecen la aparición de cánceres hematológicos.

“Nos permite entender mejor cómo se generan determinadas mutaciones que pueden contribuir a la aparición y evolución de linfomas y leucemias de células B. Esto abre una nueva perspectiva de investigación, porque no solamente podemos estudiar cómo combatir las células cancerosas, sino también los mecanismos que favorecen que estas enfermedades acumulen nuevas alteraciones”, explicó Navarrete.

Desde Punta Arenas, el equipo magallánico aportó al descubrimiento mediante el diseño de experimentos de secuenciación de ADN y análisis bioinformáticos para cuantificar las mutaciones.

Para el académico, este hito “demuestra que desde una universidad estatal y regional, ubicada en el extremo austral de Chile, podemos desarrollar investigación de frontera y aportar conocimiento relevante a la comunidad científica internacional”.