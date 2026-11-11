Bombero magallánico escaló los 62 pisos de la Torre Costanera en Santiago

Un total de 2.167 participantes protagonizó el domingo la 11ª versión de “Corremos por la Vida”, tradicional desafío organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago en la Torre Costanera.

La cita deportiva y benéfica convocó a bomberos de todo Chile y a 120 delegaciones internacionales provenientes de América y Europa, alcanzando los 300 metros de altura hasta el mirador Costanera SKY.

​El reto implicó sortear 62 pisos y 1.800 escalones vistiendo el equipo de protección completo -botas, traje estructural ignífugo, casco y equipo de respiración autónoma-, sumando más de 25 kilos de carga sobre el cuerpo.

​Desde la Región de Magallanes se trasladó Juan Carlos Barrientos Mansilla, voluntario de la Primera Compañía y del SAMU, quien superó el desgaste físico guiado por una muy sentida causa humana. “Fue un gran día lleno de grandes emociones, logros personales. Se cumplió una meta de 62 pisos, 1.800 peldaños”, señaló. Sobre la preparación en el extremo sur, explicó: “En lo personal me estuve preparando como un mes y medio más o menos, trabajando en Punta Arenas en la parte física, harto trabajo físico, porque te come pierna la subida, y hay que ir mentalizado”.

​La prueba tuvo una dedicatoria personal: “Se lo dedico a mi familia, pero de manera muy especial a mi amigo Víctor Ascencio el cual esta con problemas de salud, y esta subida fue por él… si él esta dando la pelea por salir adelante yo igual le di la pelea por llegar al final de la torre.

​“La invitación queda abierta para todos los bomberos que quieran participar de esta actividad, que es una actividad solidaria, muy buena, tiene un objetivo principal que es ayudar a varias personas con problemas de enfermedades en general”, concluyó.