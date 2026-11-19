Con las aulas ya vacías y aprovechando el inicio del receso estival, las autoridades educacionales de la Región de Magallanes dieron el vamos a un ambicioso plan de infraestructura escolar. La iniciativa, que contempla una inyección de recursos superior a los 2.000 millones de pesos, intervendrá cinco establecimientos del territorio con el fin de entregar espacios dignos y seguros a miles de estudiantes.

El proyecto se sustenta en una alianza estratégica que combina financiamiento del Gobierno Regional (GORE) y fondos institucionales propios. Según explicó el Director del organismo rector de la educación pública local, estas obras marcan el inicio de un plan maestro: “Esta es la primera etapa de un proceso a largo plazo; queremos que de aquí a 5 años deberíamos estar ya con los establecimientos con muchas mejoras”.

El fin de una espera de casi cuatro décadas

Uno de los hitos más emotivos de este plan se vive en la Escuela Manuel Bulnes, la cual recibirá una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Su comunidad educativa debió esperar 38 años para presenciar una intervención estructural de esta envergadura.

Las obras en este recinto incluyen el recambio total de pisos, pintura integral de salas y oficinas, y la remodelación completa de los servicios higiénicos y cocinas. Todo esto impactará directamente a sus 360 estudiantes matriculados y al cuerpo docente.

De manera paralela, los trabajos se concentran en el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez. Allí, el foco está puesto en la renovación completa de la techumbre, además del mantenimiento de las redes de alcantarillado y aguas lluvias. Hugo Antonio Mancilla Ruiz, Inspector General del liceo técnico-profesional que alberga a 365 alumnos, destacó el valor pedagógico de estas mejoras: “Soy un convencido de que los espacios son los que educan e informan, y tener un mejor espacio educativo para los estudiantes es un tremendo aporte y una alegría”.

La iniciativa también contempla futuras intervenciones en el Liceo Contardi y otros establecimientos ubicados en Puerto Natales.

El desafío de construir en la Patagonia

Las obras han sido adjudicadas a la empresa contratista de Carlos Manríquez Aguilar, quien detalló que el plazo de ejecución es de 120 días corridos. Para lograrlo, contarán con un equipo estable que escalará hasta los 30 trabajadores en los momentos peak de la construcción.

El mayor desafío técnico, advirtió Manríquez, se vivirá en el recambio de cubiertas: “La parte compleja está en el María Behety, que es un trabajo en altura, en la techumbre, que tiene que tener más resguardo de seguridad por los vientos”.

Para asegurar el éxito de los trabajos, las autoridades debieron coordinar el cierre anticipado del año escolar en estos recintos, medida que fue comprendida y bien recibida por apoderados y docentes.

“Le acabo de pedir al contratista que por favor cumpla con los tiempos, son 120 días, y que los niños cuando lleguen el próximo año encuentren la escuela pintada, como en los tiempos antiguos. Esperemos que así sea”, concluyó la autoridad educacional, marcando el compromiso de entregar las obras en marzo próximo.