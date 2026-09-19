Carabineros sorprendieron con receta y obtuvieron primer lugar en concurso de “La mejor empanada”

La Municipalidad de Porvenir realizó el tradicional concurso “La mejor empanada”, actividad desarrollada en dependencias del Museo Provincial Fernando Cordero Rusque y que reunió a participantes de la comuna.

El primer lugar fue para los funcionarios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, Davis Vallejos y Pilar Rojas Cerda, quienes lograron conquistar al jurado con una receta que fusionó sabores y tradiciones provenientes del norte y sur del país.

Vallejos expresó su sorpresa y satisfacción por el resultado, destacando especialmente el trabajo de su compañera Pilar Rojas Cerda, responsable de la receta presentada en la competencia.

“No pensábamos que íbamos a ganar, pero feliz. Estoy aquí con mi sargenta Pilar Rojas Cerda; ella es la de la receta, así que ella se merece el premio. Yo solamente acompañé en esta celebración del 18 de septiembre”, señaló.

Por su parte, Rojas explicó que la preparación surgió de la combinación de sus raíces. “Mezclamos los sabores del sur, porque él es del sur y yo soy del norte. Tratamos de darle el sabor y hacer una mezcla”, comentó tras conocerse el resultado.

Segundo y tercer lugar

El segundo y tercer puesto fue para Graciela Rivera y Sergios Barrientos, respectivamennte, quienes disfrutaron de la tradicional actividad.

Desde la organización se destacó el trabajo del jurado encargado de evaluar las preparaciones y definir a los ganadores, junto con la labor desarrollada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y los funcionarios municipales responsables de la escenografía, coordinación y logística de la actividad.