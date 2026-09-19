Gobierno responde a reflexiones del Te Deum y anuncia programa piloto nacional desde Magallanes

Tras la celebración del Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral de Punta Arenas, la delegada presidencial por Magallanes, Ericka Farías, valoró la homilía de monseñor Óscar Blanco y reafirmó el compromiso del Ejecutivo para responder a las urgencias expuestas por la Iglesia en la zona austral.

Durante la liturgia, el prelado enfatizó la necesidad de reconstruir el tejido social y abordar brechas territoriales como la salud mental, el suicidio juvenil y la soledad de los adultos mayores.

Al respecto, la autoridad regional señaló que “las palabras en el Te Deum fueron las palabras que apuntan a lo que nosotros como gobierno buscamos y esperamos a través de las políticas que vamos a implementar”.

Farías reconoció la complejidad del escenario local y adelantó medidas concretas: “Tenemos una situación compleja y difícil de salud mental en nuestra región que tiene que ser tratada de una manera diferente. También tenemos otras situaciones, por ejemplo, como el abuso sexual en menores, que también nos estamos haciendo cargo y prontamente lanzaremos un programa piloto que va a ser a nivel nacional y que se va a lanzar desde Magallanes”.

Asimismo, la delegada recalcó el deber del Estado con la tercera edad en zonas extremas. “Tenemos todo un deber con nuestros adultos mayores, que están algunos desposeídos, en condiciones de soledad, como bien lo dijo el obispo. La población se ha ido envejeciendo y eso nos obliga a repensar las políticas públicas o redirigir los nuevos programas en esta zona, que es totalmente distinta al resto del país”, concluyó.