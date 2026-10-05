Cayeron un 34% las denuncias en la Superintendencia de Educación en Magallanes durante el primer semestre

Un total de 116 denuncias registró la Superintendencia de Educación en la Región de Magallanes durante los primeros seis meses del año. La cifra representa una importante disminución de 60 casos en comparación al mismo período del año anterior, lo que equivale a un descenso cercano al 34% en los requerimientos presentados ante el organismo fiscalizador.

A pesar de esta tendencia a la baja, los problemas vinculados a la interacción de las comunidades educativas concentran la mayor preocupación de los apoderados. Del total de ingresos registrados en la zona, 99 casos correspondieron al área de Convivencia Escolar, representando el 85,3% de todas las denuncias en la región.

El porcentaje restante de requerimientos se segregó en otras materias: Seguridad e higiene (7), Gestión Técnica-administrativa (4), Gestión Técnico-pedagógica (3), Admisión (1), Infraestructura (1) y Material de enseñanza (1).

Distribución por tipo de sostenedor

Al analizar el origen de las denuncias según el régimen de los recintos educacionales, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) concentró el 50,9% de los casos regionales. Por su parte, los establecimientos particulares subvencionados representaron el 34,5%, mientras que los colegios particulares pagados sumaron el 13,8%.

En el segmento particular subvencionado, la Congregación Salesiana contabilizó 15 denuncias en el área de Convivencia Escolar (encabezadas por el Liceo San José con 8), seguida por la Congregación de Hijas de María Auxiliadora con 11 casos entre el Liceo María Auxiliadora (6) y el Instituto Sagrada Familia (5). En tanto, la Escuela La Milagrosa registró 5 denuncias y el Liceo Experimental UMAG 3.

En la educación pública, la Escuela Pedro Pablo Lemaitre lideró los registros con 6 denuncias, seguida por el Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez con 5 constancias cada uno. Más atrás figuraron el Liceo Sara Braun (4), el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán (3) y el Liceo María Behety (3).

Finalmente, en el grupo de particulares pagados, el Liceo Nobelius encabezó los casos con 4 anotaciones, seguido por el Colegio Alemán con 2, mientras que el Colegio Punta Arenas, Green Hill y Miguel de Cervantes registraron una queja cada uno.

Panorama nacional y tendencia histórica

A nivel país, la Superintendencia de Educación contabilizó 8.086 denuncias al término del primer semestre, lo que equivale a una disminución del 6,24% en comparación con las 8.624 registradas en el mismo lapso del año anterior.

Sin embargo, al examinar la evolución histórica reciente, el volumen de denuncias se mantiene en niveles superiores a los registrados inmediatamente después del retorno presencial a las aulas tras la pandemia: