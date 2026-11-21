El presidente de la Confusam en Magallanes, Alberto Vargas, exigió celeridad y rigor en el sumario administrativo instruido por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), luego de que trascendiera una denuncia interna por presuntas relaciones sexuales entre dos profesionales al interior del Cesfam Dr. Juan Damianovic.

Desde la organización gremial señalaron que, si bien el procedimiento recién comienza y se encuentra en etapa de confidencialidad, es fundamental esclarecer los antecedentes y aplicar todo el peso de la normativa vigente.

“De constatarse veracidad de los hechos, obviamente las sanciones son altas, en realidad, que pueden llegar hasta la destitución de los funcionarios por un tema de probidad”, advirtió Vargas.

El dirigente recalcó la importancia de proteger tanto la continuidad del servicio como el prestigio de los equipos sanitarios que se desempeñan en los centros de salud de la comuna.

En esa línea, sostuvo que “esperemos que el proceso sea relativamente breve, con los plazos que estipula la ley”, en alusión al Estatuto de Atención Primaria.

Asimismo, el timonel de Confusam Magallanes enfatizó la necesidad de depurar las dotaciones mediante mecanismos institucionales formales.

“Hay que separar a los malos elementos que existan en la atención primaria, pero para eso debe existir estos procedimientos de sumarios administrativos para poder tener de fondo las justificaciones”, afirmó.

Finalmente, Vargas lamentó el impacto reputacional que la situación genera entre los trabajadores del sector, en medio de una semana compleja para la red municipal de salud. “Hay un perjuicio por esta denuncia hacia el resto de los funcionarios; en realidad se ve afectado todo en la atención primaria”, concluyó.