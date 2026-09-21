Con desfile cívico-militar conmemoran 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes

Con un desfile cívico-militar en el sector del Monumento a la Goleta Ancud, en la Costanera del Estrecho de Punta Arenas, se conmemoraron este lunes los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

La actividad oficial contó con la presencia del vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, acompañado por autoridades regionales, mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, y delegaciones de la comunidad que se sumaron al tradicional acto patriótico.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a la tripulación de la Goleta Ancud, recordando la gesta de 1843 que incorporó los territorios australes al mapa soberano del país y que consolidó el 21 de septiembre como un hito fundamental para la identidad magallánica.

En ese contexto, el vicepresidente Alvarado reafirmó la disposición del Ejecutivo para apoyar la iniciativa que busca fijar el 21 de septiembre como feriado regional, permitiendo reconocer formalmente la trascendencia de esta efeméride en la zona austral.