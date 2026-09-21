Senadores reafirman soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes

En el marco de la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi, suscribieron una declaración para reafir

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mar la soberanía y el control exclusivo de Chile sobre el Estrecho.

Los parlamentarios destacaron que el régimen de navegación y comercio está establecido en los tratados internacionales suscritos entre Chile y Argentina, entre ellos el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En este contexto, señalaron que los habitantes de Magallanes tienen derecho a desarrollar sus actividades comerciales de manera libre y expedita.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, remarcó que “como presidenta del Senado, junto a senadores de manera transversal, hemos venido a ratificar no solamente el control y la soberanía exclusiva de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, sino también a recordar el derecho que tienen los habitantes de Punta Arenas y de la zona austral a comerciar de manera libre y expedita”.

Los senadores también plantearon que el respeto a los tratados debe ir acompañado de una mayor presencia del Estado en la zona austral, especialmente en materias de conectividad, seguridad, vigilancia de los espacios soberanos y desarrollo regional.

Finalmente, anunciaron que buscarán incorporar estas prioridades en la discusión del Presupuesto Nacional 2027, con énfasis en el resguardo de la soberanía, la libertad de navegación y el normal desarrollo del comercio marítimo.