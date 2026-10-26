Damas de Blanco instala en Puerto Williams su filial más austral del mundo

​En un hito solidario para la Provincia Antártica, la fundación Damas de Blanco formalizó la apertura de su sede en Puerto Williams, convirtiéndose en la filial más austral de la institución tras recibir la venia del Hospital Comunitario Cristina Calderón.

La labor estará enfocada en el acompañamiento espiritual y material de pacientes hospitalizados en Cabo de Hornos que carecen de redes de apoyo.

La jefa de la sección Carretera Austral de la entidad, ​Luz Miriam Barrientos, subrayó la trascendencia de este arribo a la comuna. “Es una bendición concretar la filial más austral. Nuestra labor consiste en acompañar a los enfermos, escucharlos y apoyarlos tanto espiritual como materialmente, con artículos de aseo, pañales, pijamas y otros elementos que puedan necesitar”.

​Por su parte, el delegado provincial Rodolfo Moncada valoró este despliegue comunitario: “Estamos muy contentos de que hayan llegado con la intención de comenzar a trabajar acá. Nos contaron que también han acompañado a personas de nuestra comuna hospitalizadas en Punta Arenas sin redes de apoyo.

​Desde el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, el director Jaime Arteaga respaldó a la ONG en el marco del programa Hospital Amigo: “Para el hospital es vital que cada persona se sienta escuchada y asistida en sus necesidades emocionales. Reconocemos formalmente que el afecto, la escucha activa y la entrega desinteresada de sus integrantes actúan como un verdadero componente terapéutico”.

​La nueva sede inicia con cuatro voluntarias y busca sumar más colaboradoras en las iglesias locales.