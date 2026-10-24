Jornada de voluntariado permitió limpiar cauce en sector Valle Los Sauces

Trabajadores de la constructora EBCO y sus familias retiraron diversos tipos de residuos en un operativo enfocado en el cuidado ambiental de Punta Arenas.

Cerca de 40 voluntarios, entre colaboradores de la constructora EBCO y sus familias, realizaron una jornada de limpieza y recuperación ambiental en el cauce Los Sauces. El operativo se concentró en la intersección de avenida Nueva Poniente con calle Walter Foglia Vargas, en las inmediaciones del conjunto habitacional Valle Los Sauces, sector donde la empresa entregó viviendas a fines de 2025 y donde actualmente mantiene faenas en ejecución.

Durante la faena comunitaria, los participantes recorrieron la ribera y el lecho fluvial para retirar diversos desechos acumulados que afectaban el entorno. Además de basura doméstica menor, plásticos y bolsas, las labores permitieron extraer elementos de gran volumen como neumáticos y pallets de madera, materiales ajenos a las obras de construcción y que correspondían a acopios irregulares arrojados en el área natural.

La iniciativa, surgida desde los propios equipos de faena y respaldada por las áreas de Personas y Prevención de Riesgos de la compañía, buscó fomentar el cuidado de los espacios públicos y la responsabilidad comunitaria en el manejo de residuos. El operativo concluyó con un balance positivo por parte de la organización, que destacó la convocatoria familiar y reiteró el llamado a los vecinos a disponer sus desechos en los lugares autorizados para preservar los cauces de la comuna.