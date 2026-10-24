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Magallánicos repletaron la Costanera en una jornada de calor inusual

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Una jornada marcada por temperaturas poco habituales para la zona llevó a cientos de residentes y visitantes a volcarse a la Costanera de Punta Arenas. Con los termómetros alcanzando los 18°C, la comunidad aprovechó las condiciones meteorológicas para dejar de lado el abrigo tradicional y disfrutar al aire libre de paseos familiares, caminatas junto al borde costero e incluso baños en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes.

El sector costero se consolidó como el principal punto de encuentro urbano durante el día, reuniendo a distintas generaciones en torno a actividades recreativas y paseos con mascotas. Para resguardar la seguridad de la gran cantidad de público congregado, se desplegó un monitoreo preventivo conjunto integrado por personal de la Armada de Chile, Carabineros y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas.

De forma paralela al ambiente festivo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) activó una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas para las provincias de Magallanes y Última Esperanza, sumando también a la comuna de Primavera. La medida responde a la necesidad de reforzar la vigilancia y mitigar el riesgo de incendios forestales u otras contingencias derivadas del clima cálido. Frente a este escenario, los organismos de emergencia reiteraron las recomendaciones de autocuidado, instando a la población a mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y respetar las indicaciones oficiales.

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