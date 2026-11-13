Seremi de Salud modifica acceso de público al Edificio Bioclimático por obras

A partir de mañana y por un plazo aproximado de diez días, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes modificará el acceso de público al Edificio Bioclimático.

La medida responde a la ejecución de obras estructurales destinadas a reinstalar la puerta principal y reemplazar los cristales del muro vidriado interior.

Durante el desarrollo de los trabajos, el ingreso para quienes deban realizar trámites presenciales en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Oficina de Partes y la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (Oirs) se efectuará de manera temporal por el sector sur del recinto, manteniendo los horarios habituales de funcionamiento.

El seremi de Salud (s) de Magallanes, Eduardo Castillo, explicó que se activó un plan de contingencia para resguardar la integridad de los usuarios y funcionarios.

“Contaremos con personal de seguridad que orientará a todas las personas que requieran información y para facilitar su desplazamiento hacia las áreas de atención correspondientes”, señaló la autoridad.

Asimismo, Castillo llamó a la comunidad a privilegiar las plataformas digitales durante este período de obras.

La Autoridad Sanitaria recordó que los usuarios pueden efectuar sus gestiones y consultas de forma remota a través de los portales seremienlinea.minsal.cl, oirs.minsal.cl y milicenciamedica.cl (para licencias médicas), evitando así traslados innecesarios hasta las dependencias institucionales.