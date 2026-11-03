Cinco usuarios continuarán tratamiento en Punta Arenas por mantención de Unidad de Diálisis

​Un total de cinco personas serán trasladadas a e Punta Arenas debido a que el Hospital Dr. Marco Chamorro de Porvenir llevará a cabo un proceso programado de mantención preventiva en los equipos de su Unidad de Diálisis.

La determinación de acuerdo con el recinto médico busca evitar cualquier alteración en los esquemas médicos de los usuarios mientras se ejecutan los trabajos técnicos necesarios dentro del recinto fueguino.

​La medida corresponde a una acción habitual de gestión y cuidado operativo orientada a resguardar el correcto funcionamiento de las máquinas, prevenir fallas imprevistas y sostener estrictos estándares de seguridad clínica.

Para evitar vacíos en la atención, se dispuso que los cinco pacientes continúen con sus procedimientos en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM), asegurando de manera ininterrumpida la oportunidad y calidad del tratamiento especializado.

​De forma complementaria, las coordinaciones incluyeron la disponibilidad de la Casa de Acogida del HCM, espacio donde los pacientes contarán con alojamiento, descanso y condiciones adecuadas de comodidad durante el tiempo que deban permanecer fuera de Porvenir.

​El proceso de mantención estará supervisado por equipos multidisciplinarios especializados para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos. Desde el Hospital de Porvenir agradecieron la comprensión y colaboración de los pacientes y sus familias ante este plan de contingencia preventivo.