Geriatra por crisis del Eleam en Natales: “Alguien tiene que ponerse la camiseta y liderar una solución”

Ante la incertidumbre que rodea la continuidad del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) en Puerto Natales —recinto actualmente ligado a Conapran que busca financiamiento para evitar el traslado de sus residentes—, el médico geriatra y exdirector del Eleam de Punta Arenas, Ramón Lobos, analizó las deficiencias estructurales de la comuna y recalcó la urgencia de una planificación estatal seria y coordinada.

​De acuerdo con el especialista, la realidad demográfica de la zona exige medidas que superen la coyuntura del arriendo. “En la medida que la población va envejeciendo se van requiriendo una serie de dispositivos para los adultos mayores, tanto centros de día como especialmente centros de larga estadía”, sostuvo el profesional.

Según sus estimaciones, con un universo local cercano a los 3.000 adultos mayores de 65 años, la comuna requiere entre 3 y 5 residencias asistidas, lo que se traduce en una necesidad real de “entre 90 y 150 espacios para disponer para estas personas, ya sean viviendas tuteladas o Eleam”.

​El facultativo enfatizó el derecho de las personas mayores al arraigo comunitario: “No es factible estarlos trasladando a Punta Arenas o a otras zonas porque allí hay cupo. Si una persona envejeció en Natales, obviamente es porque quiere morir y dejar sus huesos en los cementerios de Puerto Natales”.

​Para el profesional, la salida debe ser integral entre el Estado, Senama, Salud y Desarrollo Social, instando al municipio a asumir el liderazgo: “Alguien tiene que ponerse la camiseta. Por ahora, me parece que es el municipio el que debe agarrar el pandero y empezar a tocar la música que los adultos mayores requieren”.