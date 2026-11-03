Gremio de la salud de Magallanes viajó a la capital para exigir recursos y frenar recortes

En una ofensiva política desplegada en la capital, una comitiva de Fenpruss viajó desde Magallanes hasta Santiago y el Congreso Nacional para alertar sobre la crítica situación presupuestaria del sector público hacia 2027.

La delegación magallánica, encabezada por la dirigencia regional y la mesa nacional del gremio, instaló la preocupación magallánica en el corazón del debate legislativo.

​Durante su paso por Valparaíso y Santiago, la presidenta de Fenpruss Magallanes, Jéssica Mensing, junto al secretario de Finanzas nacional, Guillermo Henríquez, y la directora nacional, Pamela Araneda, sostuvo reuniones clave con el diputado Carlos Bianchi y la senadora por Aysén, Ximena Órdenes.

El foco estuvo puesto en las brechas financieras que amenazan la continuidad operativa de la red asistencial del extremo sur.

​“Viajamos a Santiago porque la salud de Magallanes no puede quedar postergada en el debate central. Los recursos operacionales proyectados para 2027 presentan un déficit de 18.166 millones de pesos respecto al cierre de 2026, lo que representa una caída del 25,1%”, afirmóMensing, advirtiendo el impacto directo que esto causaría en la atención de los pacientes australes.

​La líder gremial también expuso la inquietud que existe a nivel país: “El Presupuesto 2027 presenta una brecha global de 9,1%, dejando a 26 hospitales con financiamiento insuficiente, sumado a recortes en la Ley Ricarte Soto y el Programa de Inmunizaciones”, remarcó la gremialista.

​Asimismo, la dirigencia denunció la precariedad laboral tras autorizarse apenas 136 traspasos de honorarios a contrata en 2026, excluyendo a 17 Servicios de Salud. Fenpruss redobló su presión política en la capital para exigir reasignaciones urgentes.