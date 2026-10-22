Ciudadanos de Punta Arenas resienten nueva alza de combustibles: “Sube toda la canasta familiar y los sueldos son los mismos”

En las calles de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el malestar ciudadano se hizo evidente durante la jornada de este jueves, luego de que los conductores locales enfrentaran una nueva alza en el precio de los combustibles. La medida, que impacta el desplazamiento diario en una zona extrema caracterizada por sus largas distancias y condiciones climáticas adversas, ha generado inquietud por su inminente efecto en cadena sobre la economía doméstica.

Wenceslao Filiberto, vecino de la comuna, calificó el incremento en los surtidores como «excesivo». En esa línea, argumentó que existe un claro «perjuicio y daño que cometen dentro de la parte económica». Filiberto enfatizó que «aquí no hay gente millonaria, multimillonaria como en Norteamérica, como en Francia y otros países desarrollados», advirtiendo que, frente a los actuales valores, si un ciudadano intenta llenar el estanque de un vehículo económico, la familia «queda sin comer».

Impacto directo en el presupuesto familiar

El diagnóstico de la comunidad apunta principalmente a la pérdida del poder adquisitivo. Bernardo Díaz Lahus, transeúnte local, evaluó el alza de los hidrocarburos afirmando que «es lo peor que se podía haber hecho». Díaz explicó el efecto multiplicador de la medida energética en los hogares magallánicos, precisando que, a raíz de esto, «sube toda la canasta familiar, todo el asunto, y los sueldos son los mismos».

Este complejo escenario económico fue respaldado por María Mercado, conductora y vecina de la capital regional, quien catalogó la noticia como «pésima». Mercado detalló que el reajuste presiona múltiples dimensiones del presupuesto, dado que «todo está subiendo: el gas, el diésel, la bencina».

Finalmente, el sentir general de los magallánicos en las calles quedó resumido en las palabras de otro transeúnte consultado en el sector céntrico, quien reiteró que el reajuste es «excesivo» y lamentó que en la actualidad «no hay como un descanso para el bolsillo».