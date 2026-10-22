Estudiantes de cuarto medio se convierten en “libros” para compartir sus experiencias de vida con nuevas generaciones en la “Biblioteca Humana”

En el marco del mes de la salud mental, la comunidad escolar está llevando a cabo la tercera versión de la iniciativa “Biblioteca Humana”. Este proyecto, que surgió originalmente en 2024 para conmemorar el 30º aniversario de la biblioteca pública CRA, tiene como propósito entregar un espacio de reflexión para los estudiantes de enseñanza media.

Anita Ortiz, psicóloga del equipo de ambiente sanos y seguros, explica que el desarrollo de esta actividad comienza con los estudiantes de cuarto medio, quienes participan en talleres psicológicos durante el mes de octubre para descubrir sus fortalezas y perfiles. A partir de este trabajo, los jóvenes tienen la tarea de diseñar la portada y contraportada de un libro que está directamente basado en sus propias experiencias de vida.

Posteriormente, estos estudiantes se presentan como “libros” ante cursos más pequeños, enfocándose principalmente en alumnos de octavo básico y primero medio. El objetivo de este encuentro es desarrollar el sentido de pertenencia, permitir la transmisión de conocimientos y vivencias, y servir como un ejemplo a seguir para las generaciones menores.

Uno de los participantes de este año es Salvador Valle, alumno de Cuarto Medio A, quien se encuentra a solo una semana de egresar del colegio. Salvador destaca que vivir esta experiencia en sus últimos días de clases lo tiene muy emocionado.

Durante su exposición ante los cursos menores, Salvador decidió abordar el tema de la gratitud hacia las personas que están detrás de un deportista. En su presentación, el estudiante enfatiza que, aunque practica un deporte individual, nunca está realmente solo, ya que siempre cuenta con el apoyo y aliento de su familia y amigos. Para reflejar esto, la portada de su libro lo muestra a él jugando, acompañado y respaldado visualmente por toda la gente que lo ayuda.