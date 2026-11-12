Cofradía del Calafate: la histórica agrupación de residentes en Santiago que se moviliza por las Jornadas

​Para cientos de magallánicos residentes en la capital, mantener vivo el vínculo con su tierra natal es una necesidad vital.

Ese es el espíritu de la Cofradía del Calafate, fundada el 21 de septiembre de 2004 por los periodistas Jorge Babarovic, Gaze Jalil, Vladimiro Martinic y Claudio Fariña, sumando luego a figuras como Inés Llambías, Yasna Vukasovic y los Premios Nacionales Fabián Jaksic, Patricia Stambuk y Nicolo Gligo.

​“Representa un punto de encuentro con nuestras raíces, recordando viejas historias en nuestra tierra magallánica, a la que seguimos firmemente ligados a pesar de vivir tantos años en ‘el norte’”, señala su presidente —denominado Gran Canciller—, Alejandro Peric Capkovic.

Hoy superan los 200 miembros y, pese a reunirse cuatro veces al año, “el amor por la región no decrece”, añade, recalcando que “mientras más magallánicos se incorporen, especialmente jóvenes, nuestra Cofradía tendrá más vida y podremos ir generando nuevas actividades y acciones, siempre mirando a Magallanes”.

​En esa línea, el martes en la noche el grupo se reunió en Avenida Providencia, en Santiago, instancia donde una comisión integrada por magallánicos —entre ellos Tatiana Muñoz y Matías Serrano— impulsa una actividad solidaria en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación.

​Al respecto, Peric enfatiza: “No exagero al decir que las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes y la construcción de los tres Centros existentes y un cuarto en construcción, son la obra de la civilidad más grande e importante de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”.

Asimismo, felicitó al Club de Leones Cruz del Sur y a los funcionarios de salud “que hacen una silenciosa y vital labor y logran que cada peso donado sea invertido de la mejor manera”.