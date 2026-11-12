Condenan a hombre por receptación de vehículo robado desde el Hospital Clínico de Magallanes

Como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado fue condenado Jorge Ulises Millán Subiabre, luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas acreditara que mantuvo en su poder un automóvil robado desde el principal centro asistencial de la región en febrero de 2021.

El hecho quedó al descubierto cuando la víctima advirtió la desaparición de su vehículo Mercedes-Benz desde los estacionamientos del Hospital Clínico de Magallanes. Tras realizar averiguaciones, logró ubicar el móvil en un inmueble del sector Barranco Amarillo, donde Carabineros lo halló en poder del acusado con daños en sus chapas y en el sistema de encendido.

Luego de que se despacharan órdenes de detención por su incomparecencia a audiencias previas, el acusado enfrentó el juicio oral en el que el Ministerio Público logró comprobar su responsabilidad.

“Se contó con la declaración de la víctima, personal policial y otros medios de prueba que pudimos aportar, y en este sentido el tribunal logró la convicción más allá de toda duda razonable”, indicó la fiscal Carla Uribe tras la resolución.

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa cercana a los cuatro millones de pesos, cifra equivalente al avalúo del automóvil. La lectura de sentencia se realizará en los próximos días.