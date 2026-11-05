Colapso en salud mental de Magallanes: demanda duplica capacidad y Fenpruss exige inversión urgente

La hospitalización siquiátrica en el Hospital Clínico de Magallanes, HCM, enfrenta un crítico escenario de saturación que supera con creces los recursos disponibles.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), la totalidad de las camas destinadas a siquiatría de adultos se encuentra copada y con pacientes de larga estadía, forzando a que decenas de usuarios deban ser internados en otras dependencias del recinto.

​“Hoy, la cantidad de pacientes adultos de salud mental hospitalizados en otros sectores del hospital supera incluso el número total de camas de la unidad psiquiátrica de adultos. Si consideramos a todos los pacientes adultos hospitalizados por motivos de salud mental, la demanda equivale a más del doble de la capacidad de dicha unidad”, advirtió Fenpruss Magallanes en su minuta pública.

​Esta redistribución afecta la calidad asistencial y sobrecarga a los funcionarios. Desde el gremio recalcan que las Unidades de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (Uhcip) cumplen un rol equivalente al de una UCI tradicional, requiriendo personal multidisciplinario especializado.

“No podemos normalizar que las personas con problemas de salud mental reciban una atención distinta a la que necesitan simplemente porque no contamos con suficientes camas y equipos especializados”, señalaron.

​El retraso en infraestructura es el nudo crítico. Pese a compromisos adquiridos en 2023 por el Minsal y el Servicio de Salud Magallanes para concretar el proyecto “Salud Mental y Geriatría”, las obras no registran avances.

Según Fenpruss, la iniciativa tampoco cuenta con financiamiento en el erario nacional: “El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 no contempla recursos de inversión sectorial que permitan dar una respuesta concreta a esta necesidad, profundizando la incertidumbre respecto de los plazos para materializar la ampliación comprometida