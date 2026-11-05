Senama busca evitar traslados de adultos mayores a Punta Arenas

Frente a la preocupación generada por el futuro del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) de Puerto Natales, administrado en conjunto con Conapran, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) desde Santiago fijó su postura y llevó calma a la comunidad local.

De acuerdo con fuentes institucionales, el organismo buscaría evitar bajo cualquier circunstancia el desarraigo de los usuarios hacia Punta Arenas, manteniendo a los residentes dentro de su propio entorno comunitario.

Desde la dirección central de Senama enfatizaron formalmente su compromiso con los usuarios locales: “Se está trabajando en diversas acciones para resguardar la atención y el cuidado de las personas mayores”.

Esta definición responde al llamado urgente formulado desde la capital de Última Esperanza para impedir que 19 adultos mayores sean derivados fuera de su provincia ante la restitución del inmueble solicitada por Conapran para el próximo año.

La postura institucional coincide con la estrategia desplegada por la Municipalidad de Natales. La alcaldesa Ana Mayorga ha liderado tratativas junto al Gobierno Regional de Magallanes con el fin de financiar el arriendo provisorio de las actuales instalaciones.

La problemática también ha encendido las alertas en el ámbito médico. El geriatra Ramón Lobos advirtió recientemente que derivar usuarios a la capital regional no resulta factible debido a la falta de cupos y al severo daño emocional que provoca quebrar el arraigo territorial.